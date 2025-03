Genoa, Vieira: "Vittoria della Juventus? Meritavamo il pareggio"

AFP via Getty Images

Patrick, allenatore del, ha parlato a DAZN dopo il ko in casa della, le sue parole.ha avuto due giorni di febbre e non ho voluto rischiarlo dall'inizio. Nel centrocampo, conabbiamo fatto bene: la squadra ha giocato con qualità e personalità. Abbiamo fatto una partita che può servire per il futuro: esco con un po' di dispiacere perchéQuesta gara servirà per le prossime giornate"."Questa partita contro la Juventuse anche dal punto di vista individuale, ci sonoche faranno parte della squadra anche nei prossimi anni.sta crescendo e sta facendo passi in avanti. Da, oggi abbiamo messo in difficoltà la squadra forte come la Juventus".

"Quando guardiamo la partita che abbiamo fatto con, ma dobbiamo lavorare sui: sono questi che fanno la differenza. Abbiamo avuto una occasione con Pinamonti, dovevamo fare gol. Questa gara farà crescere la squadra sicuramente".