Lunedì prossimo il brasiliano Sandro saprà qualcosa di più del proprio futuro. Entro tale data, infatti, il Benevento dovrà decidere se versare nelle casse dell'Antalyaspor i 2,5 milioni di euro pattuiti a gennaio per procedere al riscatto dell'ex centrocampista del Tottenham oppure se lasciarlo tornare al club turco. Qualunque sia la destinazione di Sandro lo sarà soltanto a titolo temporaneo, dal momento che difficilmente potrà restare in Campania o rientrare stabilmente in Anatolia.



Spettatore interessato di questa situazione è il Genoa che da settimane sembra aver individuato nel 29enne di Riachinho l'uomo adatto al quale affidare le chiavi della propria linea mediana. La dirigenza rossoblù è pronta a portarlo a Pegli, andando a discuterne l'acquisto sulla base di 4 o 5 milioni di euro indifferentemente con il Benevento o l'Antalyaspor.



Il vero rischio per i liguri è però rappresentato dalla folta e agguerrita concorrenza. Se gli interessi di Milan e Torino, risalenti a qualche settimana fa, sembrano essersi placati, ora alla carica potrebbero arrivare l'Inter e il Sassuolo. In particolare i nerazzurri potrebbero pensare al mediano verdeoro come elemento di rincalzo della propria rosa, come ha spiegato il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti: "L'Inter ha bisogno di esperienza in quel ruolo e se non dovesse centrare i suoi obiettivi potrebbe anche farci un pensiero".