La parentesi italiana di Marciano vink, colossale centrocampista olandese di scuola Ajax, non è stata delle più positive. Della sua stagione con la maglia del Genoa, nel 1993/94, resta impresso soprattutto un gol, quello siglato il 10 aprile alla Sampdoria, al termine di un'azione travolgente: "Prendo palla a centrocampo. E parto - ha raccontato l'ormai ex giocatore al Secolo XIX di oggi - Salto subito Jugovic, poi Evani, Vierchowod...Accelero, i difensori si chiudono, vedo un piccolo buco, tiro di punta. A quel punto vivo la scena in slow motion, Pagliuca la tocca, la palla si impenna, va nel sette. E poi un’esplosione, il cuore mi schizza fuori dal petto, riparto di corsa dall’altro lato, verso la Nord, scatto e non voglio essere toccato da nessuno, mai sentito una scarica così".



Un gol pazzesco, anche a distanza di un quarto di secolo, che portò l'allora allenatore blucerchiato Sven Goran Eriksson a definirlo una rete alla Maradona e a paragonare lo slalom di Vink a quelli all'epoca eseguiti da Alberto Tomba sulle piste da sci: "Diego l’ha fatto al Mondiale e ha scartato pure il portiere. Ma anche nel derby di Genova non è da tutti: è il mio gol più bello, l’ho rivisto un migliaio di volte. Venivo dall’Ajax di Bergkamp e Jonk, mi voleva anche la Roma, scelsi il Genoa. Partii bene, poi una pallonata mi ruppe il timpano e restai fuori per un bel po’. In quel derby ci tenevo a dimostrare che ero forte, uno vero. E dopo quel giorno i tifosi mi guardavano in modo diverso, sentivo il loro amore"'