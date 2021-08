Il Genoa ha un nuovo attaccante: Caleb Ekuban. Il ventisettenne italo-ghanese, nato a Verona e cresciuto nel vivaio del Chievo, è giunto in Liguria ieri sera, direttamente dalla Turchia e questa mattina si è sottoposto al rituale delle visite mediche. Espletate le incombenze cliniche, Ekuban si sposterà a Pegli dove nel pomeriggio firmerà il contratto che lo legherà al Grifone per le prossime stagioni.



Seconda punta molto dotata fisicamente, che all'occorrenza può agire anche da centravanti o da ala, Ekuban per caratteristiche tattiche può essere considerato il vero erede di Eldor Shomurodov, appena passato alla Roma.



L'ex Leeds United arriva al Genoa a titolo definitivo dal Trabzonspor per una cifra attorno ai due milioni di euro.