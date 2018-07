Non si ferma l'incetta di attaccanti che il Genoa sta facendo nell'attuale sessione di mercato.



L'ultimo arrivo nell'affollatissimo reparto avanzato rossoblù è quello di Nicola Dalmonte, 20enne proveniente dal vivaio del Cesena e svincolatosi dal club romagnolo dopo il recente fallimento dello stesso.



Il ragazzo questa mattina è arrivato a Genova per sostenere, in contemporanea con l'altro neoacquisto del Grifone il centrocampista argentino Esteban Rolon, le rituali visite mediche presso un istituto privato del capoluogo ligure.



Sgusciante attaccante centrale che all'occorrenza può agire anche da seconda punta o da ala, Dalmonte è reduce da tre stagioni in Serie B con il Cesena nel corso delle quali ha messo a segno 5 reti pur giocando spesso solo brevi spezzoni di gara. Al suo attivo ha pure quattro presenze in Serie A, collezionate nella seconda parte del campionato 2014-15 dopo aver debuttato proprio nella Marassi rossoblù.



Probabile che, almeno per il momento, il suo passaggio dalle parti di Pegli sia solo temporaneo. L'ipotesi di un prestito appare infatti l'eventualità più plausibile per il suo immediato futuro.