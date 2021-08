Atteso da giorni, nella serata di ieri Nikola Maksimovic è finalmente arrivato a Genova.



L'ex difensore del Torino, rimasto svincolato dopo l'interruzione del suo rapporto professionale con il Napoli, è pronto a diventare un nuovo giocatore del Genoa, club con cui ha raggiunto l'accordo per contratto quadriennale. Prima però, come da prassi, il 29enne dovrà superare l'iter delle visite mediche, in corso di svolgimento proprio in queste ore nella clinica privata cittadina convenzionata con la società rossoblù.



Per un curioso scherzo del destino, domani sera il giocatore potrà godersi dagli spalti del Ferraris la sfida tra i suoi nuovi compagni di squadra e quelli appena salutati del Napoli.