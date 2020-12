Prima giornata ligure per il nuovo acquisto del Genoa Denis Vavro.



Il difensore slovacco, proveniente dalla Lazio, è arrivato in città ieri sera e oggi, poco prima dell'alba, si è recato presso una clinica privata cittadina per sostenere le visite mediche preliminari alla firma sul contratto che lo legherà alla società rossoblù almeno fino al termine della stagione in corso.

Concluso il campionato il club di Enrico Preziosi potrà decidere se riscattare il 24enne versando 10 milioni di euro nelle casse di Claudio Lotito.



Vavro non potrà essere in campo domenica contro la sua ormai ex squadra, di scena nella Marassi rossoblù nel 15° turno di Serie A. L'ufficialità del suo acquisto arriverà infatti soltanto il giorno dopo, data di apertura della sessione invernale del calciomercato.