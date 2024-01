Genoa, Vitinha saluta il Marsiglia: 'Grazie di tutto' VIDEO

Nel giorno del suo sbarco nella Genova rossoblù Vítor Manuel Carvalho Oliveira, in arteha voluto mandare un messaggio di saluto ai suoi ormai vecchi tifosi dell'Olympique Marsiglia.Il nuovo attaccante del Genoa, arrivato ieri sera in città e stamattina sottopostosi al rituale delle visite mediche, ha pubblicato nel primo pomeriggio di oggi sul proprio profilo Instagram un video di ringraziamento nei confronti del club e dei sostenitori provenzali: "Oggi sono giunto a una nuova tappa del mio viaggio - dice l'attaccante portoghese nel reel - Porto con me ciò che ho imparato, le esperienze e i ricordi del mio tempo trascorso a Marsiglia.!".Vitinha, che in serata raggiungere il centro sportivo di Pegli per conoscere Alberto Gilardino e i suoi nuovi compagni di squadra, arriva al GrifoneAl termine della stagione, poi, il club più antico d'Italia potrà scegliere sedel classe 2000, versando nelle casse dell'OML'ex punta del Braga è stato acquistato dai francesi esattamente un anno fa, il 31 gennaio 2023, per 32 milioni di euro. Con la maglia biancazzurra ha disputato complessiva 42 partite segnando sei gol tra Ligue 1, Coppa di Francia ed Europa League.