Getty Images

Genoa, Vitinha si ferma ancora: nuovo infortunio, le condizioni e quanto starà fuori

44 minuti fa



Altra tegola per Vitinha e per il Genoa. L'attaccante ha patito l'ennesimo infortunio muscolare durante il posticipo della venticinquesima giornata contro il Venezia: per lui si tratta di un problema al flessore che l'ha costretto a chiedere il cambio e a uscire dal campo.



Si tratta del terzo infortunio stagionale per il numero 9 rossoblù: prima uno stiramento, quindi un altro problema muscolare per finire con lo stop per il flessore.



Nei prossimi giorni Vitinha sarà sottoposto agli esami del caso che appureranno l'entità dell'infortunio e le sue condizioni. Ancora presto per capire la tempistica per il suo rientro: il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno ma potrebbe saltare diverse gare.