Potrebbe essere il trentaquattrenne Pedro Rodriguez il grande colpo di mercato dell'estate del Genoa.



Voci provenienti dalla Capitale indicano infatti esser giunta ormai al capolinea l'avventura dell'attaccante spagnolo con la Roma. E tra i club potenzialmente interessati alle sue prestazioni potrebbero esserci proprio i rossoblù , non nuovi a questo genere di operazioni.



Per il momento tuttavia dalla società ligure non arrivano conferme a tal riguardo.