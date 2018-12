Dopo mesi di silenzio assoluto, ma con il club ancora ufficialmente in vendita, tornano a circolare voci relative alla cessione di quote societarie del Genoa.



Nei giorni scorsi in città si è infatti diffusa la notizia circa l'eventuale acquisto da parte di un socio ancora anonimo del 30% del pacchetto azionario appartenente ad Enrico Preziosi.



Un'ipotesi che però lo stesso numero uno rossoblù ha prontamente smentito, in maniera categorica e colorita: " Sono tutte cazzate" avrebbe dichiarato l'imprenditore irpino a chi gli chiedeva lumi su questa presunta trattativa.