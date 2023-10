Nella mesta domenica del Genoa, battuto 2-0 a Bergamo dall'Atalanta, c'è chi ha un grande motivo per sorridere. E', difensore classe 1998 che, subentrando nel recupero della ripresa a Caleb Ekuban ha potuto finalmente coronare il sogno del debutto in Serie A."Non è stato l’esordio che ho sempre sognato - ha scritto il giocatore sul proprio profilo Instagram - ma sono sicuro che nel nostro cammino riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni, da grande squadra.ricordo le notti passate al parchetto immaginando questo giorno con gli amici di sempre, i pianti al telefono di un ragazzino lontano da casa con mamma e papà,le corse sotto la pioggia, le pacche sulla spalla di mia moglie quando sembrava che stesse andando tutto a rotoli, ricordo la voglia di ripartire con più rabbia sempre e comunque, andando contro a qualsiasi difficoltà"."Oggi - ha aggiunto Vogliacco -. Questo è un punto di partenza che dedico a tutti quelli che mi amano e che mi sono stati vicino in tutti questi anni".