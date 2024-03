Genoa, Vogliacco: 'Il nostro obiettivo è far divertire i tifosi senza porci limiti'

La squalifica di Johan Vasquez, ammonito in regime di diffida lunedì sera a San Siro contro l'Inter, spalancherà quasi certamente le porte della titolarità ad Alessandro Vogliacco in occasione della gara di sabato con il Monza.



Occasione ghiotta per il difensore pugliese di mettersi in mostra in una stagione per lui fin qui non troppo fortunata: "Dispiace per l’infortunio che ho avuto a inizio anno, purtroppo succede - ha dichiarato l'ex Benevento a Primocanale - I miei compagni stanno facendo benissimo, devo lavorare duramente e farmi trovare pronto per difendere al meglio la nostra porta. Difesa a tre o quattro? A tre mi trovo bene, ho giocato spesso anche a 4 ma un calciatore moderno deve saper giocare in qualsiasi posizione. Lavoriamo per questo e per adattarci alle esigenze della squadra"



La gara con i brianzoli consentirebbe, in casa di vittoria, al Genoa di agganciare proprio i biancorossi all'undicesimo posto in classifica. E da lì, poi, magari provare a dare l'assalto anche alla parte sinistra della graduatoria: "Da terrone sono scaramantico (sorride, ndr) dico solo che ci siamo posti dei traguardi che vogliamo raggiungere. Non ci poniamo limiti, onoriamo il campionato e facciamo divertire i tifosi. Rispetto a inizio stagione siamo più consapevoli e con più voglia di stupire senza la preoccupazione di dover fare bene".