Genoa, Vogliacco su Gilardino: 'Dico solo che il mister è importante per tutti'

Il difensore del Genoa Alessandro Vogliacco è intervenuto ieri sera a Stelle dello Sport, parlando anche della situazione contrattuale di Alberto Gilardino, al centro di molte voci di mercato: "- ha dichiarato il 25enne ai microfoni di Sky Sport - SinceramenteCi siamo compattati, stiamo bene assieme e sicuramente continueremo su questa strada".Il difensore pugliese ha poi fatto il punto anche sulla sua stagione in rossoblù: “Sono stato fortunato perché abbiamo dato continuità al lavoro fatto l'anno scorso. Sicuramente la Serie A è il campionato più difficile, maSono partito un po’ con l’handicap dell’infortunio però adesso sto bene e con l’aiuto della squadra proverò a dare una mano per il finale di stagione".

Sui prossimi impegni, a partire dalla trasferta di domenica in casa del Verona, Vogliacco ha aggiunto: ", che in realtà non si è mai interrotto. Però ci teniamo a far bene e a finire bene la stagione.