Lunga intervista questa mattina sulle colonne del Corriere della Sera per Joshua Wander, uno dei quattro nuovi proprietari del Genoa.



Al quotidiano milanese il businessman americano ha spiegato i piani che il suo gruppo, la 777 Partners, coltiva per il futuro del club più antico d'Italia: "Voglio che la società torni alla normalità: pagare i fornitori nei tempi previsti, i debiti regolarmente, che non ci siano tensioni nella contabilità. Questo è il primo obiettivo. Abbiamo già messo 35 milioni nelle casse del club e questo ci ha permesso di chiudere in utile il bilancio al 31 dicembre 2021. E abbiamo ridotto il monte ingaggi del 35% dai 75 milioni lordi di prima".



Cifre importanti utili soprattutto a tamponare l'emergenza. L'avvenire infatti sarà diverso: "Non siamo qui per rincorrere l’equilibrio di bilancio ogni anno - spiega ancora Wander - sarà la regola: diventeremo un gruppo autosufficiente, in grado di fare il migliore scouting, con un’accademia, un centro sportivo, infrastrutture mediche all’avanguardia, portando gli atleti in una sistema integrato di altissimo livello che li assiste (anche sui social), li fa crescere, ne migliora le prestazioni e li valorizza. Questo di per sé crea valore: sono le plusvalenze che ci interessano".



Obiettivi che, secondo Wander, presto porteranno frutti anche sul campo: "Puntiamo all’Europa, ma con giudizio, non vendiamo fumo: tra 4-5 anni ce la possiamo fare. Puntiamo su giovani da inserire nella nostra idea di calcio: gioco aggressivo, veloce, pressing. E la scelta di Johannes Spors come general manager e Alexander Blessin come allenatore va proprio in questa direzione".