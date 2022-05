Intervistato qualche giorno fa dalla testata austriaca Kronen Zeitung, Kelvin Yeboah ha parlato dei suoi primi mesi al Genoa e in particolare del fatto di non aver ancora trovato la via della rete: “Questa cosa non mi mette pressione, continuerò a lavorare sodo e a rimanere tranquillo. Guardiamo troppo alle statistiche e troppo poco al lavoro che un attaccante fa, anche aldilà del segnare”.



Yeboah si è poi congedato con una promessa per i suoi compagni dello Sturm Graz: “Ora tutta la mia concentrazione è sul Genoa, ma dopo la stagione andrò al Graz. Voglio rivedere i ragazzi, siamo ancora in contatto. E forse si risolverà con una visita".