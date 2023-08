La bella e importante vittoria ottenuta ieri dal Genoa in casa della Lazio non ha fatto passare sottotraccia un episodio che non è andato giù adIl presidente del club rossoblù, con un post comparso nel pomeriggio di oggi sul proprio profilo Instagram, si è scagliato contro l'abitudine da tempo in voga all'Olimpico di mandare in onda sugli schermi dello stadio romano le immagini della sala Var. Cosa assolutamente vietata dal regolamento ma ripetutasi a più riprese anche ieri.ha scritto Zangrillo sul popolare social, pubblicando anche una foto in cui il capitano della Lazio, Ciro Immobile, indica al direttore di gara Marinelli proprio uno degli schermi presenti nell'impianto lamentandosi per la mancata concessione di un rigore.