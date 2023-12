Alberto Zangrillo non ci sta.



Dopo giorni di polemiche legate agli episodi arbitrali di Genoa-Juventus che avrebbero penalizzato i bianconeri nella gara di venerdì scorso, il presidente dei rossoblù passa al contrattacco, sottolineando a sua volta i presunti torti subiti nel corso della stessa gara dai suoi ragazzi: "Ho promesso al signor Rocchi (il designatore arbitrale, ndr) che non commenterò più gli episodi a caldo - ha dichiarato il numero uno del Grifone a Telenord - Tuttavia, quando leggo che importanti organi di stampa come La Gazzetta dello Sport, e non solo, dedicano oltre due pagine a un rigore mancante per la Juventus, dico che ce n’erano tanti altri a favore del Genoa. Siamo un gruppo molto responsabile, a volte troppo educato con gli arbitri".



Il riferimento di Zangrillo è non solo al contatto avvenuto in area juventina tra Cambiaso e Vasquez a metà del primo tempo, non sanzionato dall'arbitro Massa né dal Var, ma ad altri episodi simile accaduti nelle precedenti gare dei rossoblù.