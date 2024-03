Genoa, Zangrillo dopo l'Inter: 'Uscito dopo il rigore al posto della squadra. Sono fiero dei ragazzi'

Ieri sera sono uscito dallo stadio al posto della squadra e dei nostri tifosi

L’ho fatto nel rispetto delle istituzioni, senza alzare la voce, con atteggiamento composto. Sono fiero dei miei ragazzi, grato a Mr Gilardino e commosso per la superba presenza dei nostri unici tifosi pic.twitter.com/EQ5wGsoIed — Alberto Zangrillo (@azangrillo) March 5, 2024

Il rigore fischiato all'Inter nella gara di ieri sera contro il Genoa, che ha permesso ai nerazzurri di portarsi momentaneamente sul 2-0, non è stato digerito dall'ambiente rossoblù. Tra i più indispettiti per il presunto contatto falloso tra Nicolò Barella e Morten Frendrup c'è il presidente del Grifone,Presente, come sempre, in tribuna a San Siro per sostenere la propria squadra, il tifoso numero 1 dei liguri ha abbandonato lo stadio proprio negli istanti immediatamente successivi alla decisione del signor Ayroldi senza farvi più rientro malgrado la gara non fosse neppure a me del suo svolgimento.Una scelta che lo stesso Zangrillo ha voluto motivare personalmente questa mattina, pubblicando un breve post sul proprio profilo X: “leri seraZangrillo ha poi fatto gli elogi a tifosi, squadra e allenatore per come si sono comportanti al cospetto della capolista del campionato: "