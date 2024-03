Genoa: Zangrillo e Blazquez a colloquio Toti tra calcio e investimenti

Missione diplomatica in Regione quest'oggi per i vertici del Genoa.



Il presidente del club rossoblù, Alberto Zangrillo, e l'amministratore delegato, Andres Blazquez, si sono recati in visita di cortesia presso gli uffici del governatore Giovanni Toti. Diversi i temi al centro dell'incontro informale: dalla situazione generale del movimento calcistico in Liguria alla riqualificazione dell'area degli Erzelli, sulla cui collina il Genoa sta erigendo la nuova casa delle giovanili e del settore femminile.



Oltre che di sport, inoltre, si è parlato anche della possibile acquisizione da parte della 777 Partners della gestione del Cristoforo Colombo, l'aeroporto genovese che la holding americana proprietaria del Grifone sarebbe intenzionata a rilevare nei prossimi mesi.