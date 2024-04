Genoa, Zangrillo: 'Gilardino ha fatto cose straordinarie. Troppe menzogne sul suo conto'

Nel corso della presentazione del ritiro estivo del Genoa, avvenuta quest'oggi a Pegli, il presidente rossoblù Alberto Zangrillo, sollecitato dai giornalisti presenti in sala, ha parlato anche della situazione relativa al contratto di Alberto Gilardino: "Ho letto tante, troppe menzogne sul rinnovo di Gilardino - ha detto il numero 1 rossoblù - un chiacchiericcio inutile e irrispettoso nei suoi confronti e io lo difenderò sempre su questi discorsi. Su appannaggi e anno di contratto io non so niente”.



"Posso solo dire - ha aggiunto Zangrillo - che da una parte c’è una società che lavora per migliorare il club e dall’altra un uomo, un grande professionista come Gilardino, che ha fatto cose straordinarie, dando senso anche ai punti interrogativi".