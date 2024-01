Genoa, Zangrillo: 'Non abbiamo necessità di vendere Dragusin, ma dobbiamo comportarci in modo sano'

Il presidente del Genoa Albertoha parlato a Sky prima della gara contro il Bologna:"Il grande gioco del calcio in Italia ha una serie di organismi istituzionali che sovrintendono. Fra questi ce n'è uno con cui dialoghiamo costantemente come il COVISOC, in questo caso è stata coinvolta anche la Procura Federale. Io in prima persona ho incontrato il presidente della Procura e ho spiegato in modo tranquillo e trasparente la situazione che si era venuta a creare. Oggi ho fatto un appello al silenzio perché penso sia doveroso che questi contesti si lasci lavorare le istituzioni. Le voci recenti che ho letto sono sciocche, irriverenti e trovano il tempo che trovano".".- "Non capisco perché tutti, quando si parla di Genoa, usano la parola necessità. Noi siamo una grande società, Dragusin è un ragazzo di solidi valori morali, non solo sportivi. Non abbiamo necessità di vendere, ma il dovere di comportarci in modo sano".