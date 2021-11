Il Genoa chiama, Diego Milito risponde.



Ad oltre dieci anni dal suo addio al Grifone, l'indimenticato ex centravanti argentino potrebbe presto tornare nella Genova rossoblù nei panni di dirigente. A rivelare il possibile scenario è stato il neo-presidente del club, Alberto Zangrillo, nel corso della conferenza di questa mattina in cui si è presentato a stampa e tifosi: "Mi sento spesso con Milito - ha affermato il professore - quando ha saputo che andavo a ricoprire questo ruolo mi ha fatto i complimento e mi ha detto che in caso di necessità lui è a disposizione. L'ha fatto col cuore di una persona che ha lasciato una parte di se stessa in Italia e a Genova".



Nella sua carriera Milito ha vestito la casacca del Genoa per 94 volte, in due occasioni distinte, realizzando 60 reti e lasciando di sé un ricordo indelebile tra i sostenitori del club più antico d'Italia. Ritiratosi dal calcio giocato nel maggio 2016, è stato per anni segretario tecnico del Racing, la squadra in cui ha iniziato e terminato la sua vita da giocatore.