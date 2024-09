Genoa, Zangrillo: "Si gioca troppo? Guardate l'NBA. E sul derby e Pinamonti..."

Getty Images

, presidente del Genoa, ha parlato ai giornalisti presenti all'uscita dell'Assemblea di Lega Serie A di oggi: "Tutto bene, toni tranquilli. Abbiamo parlato anche dell'assemblea elettiva del presidente ma in prospettiva, non c'è una linea".LA SFIDA ALLA ROMA - "Quest'anno è molto difficile, abbiamo mezza squadra infortunata e l'importanza del gruppo sarà fondamentale. Roma squadra tostissima che sta cercando di trovare il suo equilibrio e noi di confermarci, noi abbiamo tanti acciacchi in difesa ma Gilardino ha dimostrato che col gruppo si possono mettere delle pezze".

SI GIOCA TROPPO? - "Noi non partecipiamo alle coppe e non ho una base per esprimermi al riguardo. I grandi club hanno questo problema e anche un parco giocatori molto importante. Io penso all'NBA dove giocano ogni 2-3 giorni, non mi preoccupo. Sono persone sane e ben pagate, è giusto che giochino".,"E' inutile stare a negare che il derby sia una partita cruciale per i genovesi, ma io proprio per togliere pressione ho detto ai ragazzi di puntare sul campionato. E' chiaro che il derby è una partita che va vinta".PINAMONTI - "Sono molto contento di lui, ha tutti i parametri per figurare bene. E' un italiano vigoroso, è cresciuto in un ambiente sano e confido molto in Andrea".