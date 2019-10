Il difensore del Genoa Cristian Zapata racconta al sito ufficiale del club rossoblù le sue prime impressioni sulla vita a Genova con la maglia del Grifone: "Mi piacciono Genova, il mare e il tempo che fa, è sempre caldo. Mi hanno parlato molto della pasta al pesto, l'ho mangiata ed è molto buona! Sul Genoa ho sempre sentito belle cose, una squadra forte che vuole fare bene: l'entusiasmo non manca mai e il rapporto con i tifosi mi piace tanto. Quando venivo a giocare a Marassi era sempre difficile. Il primo gol a Marassi è stato bellissimo. Io sono cresciuto in campagna, poi sono andato in città ed è stato difficile. Arrivare in Italia a 19 anni non è stato semplice, volevo tornare in Colombia ma mia madre mi ha aiutato molto. C'erano Del Piero, Ibrahimovic, Di Natale, tutti giocatori top. Era un sogno per me. Mia figlia è qui con me, le piace molto il calcio e vorrebbe giocare. Spero che possa diventare una grande calciatrice, in attacco però, è meglio. La Nazionale? Per me è importantissima. Ai tifosi voglio dire che in ogni partita daremo tutto per onorare la maglia del Genoa. Spero che possano sempre essere al nostro fianco".