Primo giorno ufficiale da giocatore del Genoa per il grande colpo del mercato Rossoblu, l'ex milanista Cristian Zapata. in attesa di partire con il resto dei compagni per il ritiro di dinard, il difensore colombiano si è concesso ai microfoni dei molti giornalisti presenti all'aeroporto di Genova: "Non vedo l'ora di ricominciare - ha detto Zapata a Primocanale - Sono qui perché il Genoa mi ha voluto e perché questa è una squadra interessante che vuole fare meglio dell'anno scorso. Porto esperienza ed entusiasmo. So che i tifosi del Genoa sono molto caldi come piace a me. Al Milan resterò sempre molto legato, ma qui mi hanno voluto e voglio ricambiate la fiducia".



Zapata ha poi parlato di ciò che si attende dalla sua avventura con la maglia del club più antico d'Italia: "Sono convinto che faremo bene. Il derby? Alla Sampdoria ho già segnato, sogno di fare il bis".