Nonostante qualche errore di troppo, costato negli ultimi tempi diversi punti al Genoa, Cristian Zapata con ogni probabilità sarà ancora al centro della difesa del Grifone anche nell'incontro di domani contro il Bologna.



Il pubblico attestato di stima espresso nei suoi confronti da Aurelio Andreazzoli durante la conferenza stampa pre-gara di oggi ha fatto capire come difficilmente il tecnico toscano rinuncerà al colombiano nella sfida contro la banda di Sinisa Mihajlovic.



MANCANZA DI ALTERNATIVE - Nel corso della stessa conferenza, inoltre, Andreazzoli ha rivelato come due dei possibili sostituti di Zapata non siano nelle migliori condizioni di forma. Sia Biraschi, il migliore della retroguardia ligure nella sfortunata gara col Cagliari, che Goldaniga sono infatti alle prese con fastidi muscolari emersi nel corso degli ultimi allenamenti. Guai di poco conto che tuttavia suggerirebbero allo staff medico-sanitario rossoblù di non rischiare i due ragazzi anche in vista dei prossimi impegnati che attendono il Grifone. Ad Andreazzoli non restano così che quattro difensori di ruolo: Criscito, Romero, El Yamiq e appunto Zapata, candidato a formare il reparto arretrato con i primi due anche al cospetto dei felsinei.