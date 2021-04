Seduta mattutina quest'oggi per il Genoa che nel centro sportivo di Pegli si sta preparando alla difficile sfida di domenica in casa del Milan.



Al centro della sessione odierna soprattutto tanta tattica ma anche un allenamento specifico sui calci piazzati, con schemi provati e riprovati nel tentativo di scovare dal mazzo di soluzioni a disposizione di mister Ballardini il jolly giusto per sorprendere la retroguardia rossonera.

Ancora a parte ha lavorato il convalescente Davide Zappacosta, le cui speranze di scendere in campo a San Siro sono a questo punto sempre più prossime allo zero.



I rossoblù torneranno ad allenarsi domani nella rifinitura preliminare alla partenza per il capoluogo lombardo.