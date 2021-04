È solo uno il dubbio che assilla Davide Ballardini a poche ore dal fischio d'inizio di Genoa-Benevento.



Il tecnico rossoblù, come da lui stesso ammesso ieri in conferenza stampa, non ha ancora sciolto le riserve riguardo ad un impiego dal primo minuto di Davide Zappacosta. L'esterno laziale, reduce da un guaio muscolare rimediato contro la Juve dieci giorni fa, ha saltato la gara di domenica contro il Milan ma negli ultimi due giorni è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni. Un suo utilizzo da titolare contro i sanniti sembra però piuttosto difficile anche se la parola decisiva verrà espressa soltanto al termine della rifinitura odierna, in programma proprio in questi minuti.



Al momento l'ipotesi più plausibile è che Zappacosta possa partire dalla panchina con Lennart Czyborra a farne le veci lungo la corsia di sinistra. Un altro ballottaggio, per la verità, sembra esserci anche sulla fascia destra, dove però Biraschi appare in netto vantaggio rispetto a Ghiglione.



Per il resto l'11 iniziale sembra ormai deciso. In attacco spazio ancora al doppio centravanti, con Destro affiancato da Scamacca. A centrocampo il trio formato da Badelj, Strootman e Zajc, mentre in difesa, davanti a Mattia Perin, si ricomporrà la cerniera composta da Masiello, Radovanovic e Criscito.