Poteva essere l'uomo del 123° derby della Lanterna. E inveceprotagonista lo è stato solo a metà, visto il pari recuperato dalla Samp in rimonta sul suo Genoa.Un epilogo di gara che non può non lasciare un po' di rammarico nella mente dell'esterno rossoblù: “C’è tanta delusione e tanta rabbia perchése non qualche tiro da fuori area - ha dichiarato Zappacosta a Sky - Brucia tanto subire un gol evitabilissimo su palla inattiva dopo tanti sforzi. Sicuramente ci dispiace tanto perché abbiamo fatto una bella partita e volevamo vincerla.”Resta la gioia per la bella rete realizzata ai cugini, la seconda per lui con la maglia del Grifone. Con una dedica speciale: “Dopo il golperché prima della partita mi aveva detto che si sentiva che avrei segnato dopo il rientro, come successo con il Crotone: per cui mi ha fatto promettere di andare ad abbracciarlo".Un gol nato anche dal riposizionamento in campo pensato per lui da mister Ballardini che per una sera lo ha dirottato nuovamente sulla corsia mancina: "Sicuramente quando gioco sulla sinistra mi viene naturale rientrare e rendermi pericoloso calciando col destro, mentre quando gioco a destra mi viene più difficile perché rientro sul piede debole. È indifferente per me, ci sono lati positivi sia giocando a destra sia a sinistra. Avendo giocato sempresoprattutto nella protezione di palla.”Inevitabile, infine, un pensierino alla maglia azzurra in vista degli Europei di questa estate: “Sinceramente penso solo al Genoa,ero venuto qui con l’obiettivo di giocare con continuità e sono contento di ciò che è stato fatto. Sto facendo del mio meglio,”.