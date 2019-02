C'è un cielo grigio oggi sopra Genova. Eppure per la Superba il clima non potrebbe essere più sereno. Soprattutto nel quartiere periferico di Begato dove fin da questa mattina le massime autorità sportive e amministrative locali si sono riunite per inaugurare tre nuovi campi sportivi. tra questi ci sono anche i massimi dirigenti del Genoa, Club i cui meriti per la realizzazione del progetto Sono davvero tanti: "Per la verità - ammette l'amminastratore delegato rossobl ù Alessandro Zarbano - il primo merito va alla società Campomorone-Sant’Olcese. Noi siamo qui dall’anno scorso con la scuola calcio e oggi mostriamo questo investimento importante. L'impiantistica e le strutture sportive sono la base per far crescere i nostri giovani. Ringrazio chi ha lavorato in questa realtà e messo appunto quello che è oggi. Il Genoa, dal canto suo, si sta impegnando in questa direzione come dimostra il già annunciato rinnovamento previsto a Pegli e in altre strutture della zona".