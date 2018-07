Botta e risposta tra Sampdoria e Genoa ieri sera negli studi di Sky a margine del sorteggio del calendario della prossima Serie A.



Alle stoccate iniziali del presidente blucerchiato Massimo Ferrero, che ha detto di voler far arrabbiare l'amico-rivale Enrico Preziosi vincendo entrambi i derby stagionali, ha risposto l'amministratore delegato rossoblù Alessandro Zarbano: "Ferrero ci vuole dare un dispiacere nel derby? Sono scaramantico per dire cosa mi aspetta dalla stracittadina, vediamo di regalare un dispiacere al presidente della Sampdoria".



Il dirigente ligure ha poi parlato brevemente anche del mercato del Grifone:

"Favilli è un nome accostato. In generale penso che stiamo costruendo una squadra importante per quelle che sono le nostre aspettative e dimensioni".