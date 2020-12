Il comportamento dei tre giovani giocatori del Genoa, pizzicati nei minuti finali della gara di lunedì sera contro il Parma a riservare la propria attenzione ai rispettivi cellulari anziché ai compagni impegnati in campo non ha fatto arrabbiare solamente i tifosi rossoblù.. In un post pubblicato oggi sulla sua pagina Instagram, l'ex Uomo Ragno non risparmia critiche ai protagonisti della vicenda, contrapponendo il loro comportamento all'che dalle tribune di San Siro ha incitato costantemente i suoi compagni: "La differenza tra un fuoriclasse, Zlatan Ibrahimovic, infortunato, che va in panchina e incita i propri compagni e tutti gli altri? - domanda Zenga -a cinque minuti dalla fine, sotto di un gol, che fanno? Giudicate voi… e poi