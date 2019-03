Il Genoa non ha paura della Juventus. A dichiararlo è Ervin Zukanovic: “Dobbiamo giocarcela e provare a metterli in difficoltà, poi alla fine vedremo quello che succederà. Se pensiamo che sia una gara già persa allora non dovremmo nemmeno scendere in campo".



Sul modo per provare a fermare Cristiano Ronaldo il difensore bosniaco aggiunge: "Non c’è nulla da poter studiare. Giochiamo contro il più forte in questo momento. Perciò dobbiamo pensare solo a giocare e divertirci. Loro sono professionisti e non credo saranno stanchi o demotivati. Giocheranno al 100% e faranno la loro partita”.