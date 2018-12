Ervin Zukanovic è uno dei sei ex di Roma-Genoa, la sfida di campionato che andrà in scena domenica sera all'Olimpico.



Attraverso il sito ufficiale della società rossoblù il difensore bosniaco ha parlato della gara che si aspetta: "La Roma non sta attraversando uno dei suoi momenti migliori, ma resta una squadra con un potenziale importante e giovani forti come Under. Certo avrà assenze pesanti come il mio connazionale Dzeko. Molto dipenderà da noi, anche se sarà una partita difficile. Se riusciremo a entrare in partita al 100%, potremo dire la nostra e fare risultato. E’ giusto crederci e pensare in positivo”.