Il difensore del Genoa Ervin Zukanovic è intervenuto a Milan TV prima del match tra i rossoblù e i rossoneri: "Ci aspettiamo una gara difficile, vogliamo vincere esattamente come loro. Piatek out? Una mancanza grande, perché è un giocatore che ha fatto bene con noi e segnato tanti gol. Mi dispiace che non ci sia, ma abbiamo altri attaccanti bravi".