Ervin Zukanovic, ex della partita, è stato uno dei migliori del Genoa ieri contro la Roma. A fine gara il difensore bosniaco si è presentato ai microfoni della stampa per commentare la prestazione dei rossoblù: "Abbiamo giocata come si doveva giocare e abbiamo fatto risultato -ha detto a Radio Nostalgia - Difficile dire qualcosa sulla partita: tutti avete visto che la squadra c’è. Lo abbiamo dimostrato, ora andiamo avanti sino alla fine. Nella concentrazione dobbiamo crescere, dall’inizio dovremo metterci questa attenzione. Ogni partita bisogna fare prestazioni, non si possono avere tanti ostacoli e andare bene, poi male, poi bene, poi male.”



Decisa la presa di posizione del difensore sulla protesta dei tifosi: “Grazie a chi è venuto a sostenerci e a chi non è venuto. Chi non viene, deve starsene a casa e guardarla in TV.”



Sabato prossimo il Genoa è atteso dallo scoglio Atalanta: “Tutto è nelle nostre mani, abbiamo 4/5 punti di vantaggio. A Bergamo andiamo per fare una grande prestazione, con sacrificio. Vedremo cosa porteremo a casa in queste ultime tre partite. Tutte saranno difficili, nessuno ti regala niente. Speravamo non fosse così, ma se andiamo avanti così, cn una prestazione come stasera, non dobbiamo temere nessuno.”



Infine un commento sul rigore sbagliato da Sanabria in pieno recupero: “Non voglio parlare del rigore: dovevamo segnare prima e non su rigore. Sanabria si è preso la responsabilità e va bene. Ma l’importante è che abbiamo preso un punto. Prima della gara qualunque risultato andava bene. Dopo l’1-0 siamo usciti, abbiamo pareggiato e abbiamo anche preso questo rigore. Ci sono state una grande reazione e un grande spirito. Solo così ci si salva. Già prima della gara ci eravamo detti che volevamo almeno un pareggio. Noi ci siamo, vogliamo raggiungere il nostro obiettivo.”