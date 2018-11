932 giorni: tanto è passato dall'ultima affermazione rossoblù sui cugini blucerchiati. Due anni e mezzo. Un'eternità in termini calcistici. Addirittura un'altra era se si considera che su quelle due panchine quel 18 maggio 2016 sedevano Gian Piero Gasperini da una parte e Vincenzo Montella dall'altra e che dei 26 giocatori scesi in campo allora il solo Quagliarella sarà presente anche domani.Dopo quello 0-3 griffato Suso-Pavoletti tanta acqua è passata nel Bisagno e soprattutto tanti giocatori diversi anno calcato il prato verde del Ferraris, su entrambe le sponde. Una delle poche costanti ad aver resistito al passare del tempo è l'incapacità del Grifone di tornare dominatore all'ombra della Lanterna.Due anni fa, sempre di questi tempi, un Genoa anche all'epoca guidato da Ivan Juric, ma di tutt'altro tenore si approcciò alla stracittadina con il vento in poppa, forte dei due successi strabilianti con Juventus e Milan. Viceversa la prima Sampdoria targata Giampaolo sembrava essere ormai al capolinea, con il tecnico abruzzese nell'occhio del ciclone a causa degli scarsi risultati ottenuti fino a quel momento.Il derby per lui poteva rappresentare la fine della sua storia in blucerchiato invece ne rappresentò il punto di svolta. Viceversa proprio in quell'umida sera di metà novembre il Genoa dall'accento croato perse insieme alla gara un bel po' delle proprie certezze accumulate fino a quel punto.Da allora per il popolo rossoblù sono arrivate soltanto delusioni e bocconi amari, soprattutto negli scontri diretti con i cugini. Oggi che ad arrivare traballante al derby è proprio Juric, cosa peraltro già vista un anno fa, chissà che il destino non possa concedere un'occasione di rivincita a quel tecnico esonerato una seconda volta un anno fa proprio dopo la terza sconfitta consecutiva con la Samp. A volte la storia si ripete. A volte, invece, concede rivincite inaspettate. 932 giorni chissà che non sia giunto il momento di tornare a far sorridere il Grifone, la sua gente e anche il suo allenatore.