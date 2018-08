Mancano ancora tre tasselli, uno per reparto, e poi il mercato del Genoa potrà dirsi concluso.

Con gli arrivi di Andrea Favilli, ormai definito, di Lisandro Lopez, in dirittura d'arrivo, e probabilmente di Andrea Bertolacci, o chi per lui, i cancelli d'entrata del Signorini di Pegli si chiuderanno fino a gennaio. Ma non quelli in uscita.



ROSA ESAGERATA - Se rinforzare un organico con evidenti limiti era un obbligo per la dirigenza rossoblù, ora l'imperativo deve essere quello di sfoltire una rosa che ha assunto dimensioni mostruose. Oltre due mesi di campagna acquisti hanno infatti dotato Davide Ballardini di oltre 35 elementi, un numero non solo difficile da gestire ma anche incompatibile con le direttive federali che impongono di utilizzare in campionato non più di 25 giocatori. Un lavoro di potatura che il tecnico ravennate ha già cominciato, escludendo dagli ultimi due ritiri i vari Rossettini, El Yamiq, Galabinov e Asencio, relegati a Pegli in attesa di un nuovo club convinto a puntare su di loro, ma che non può concludersi qui.



SALUTI - A lavorare a Bardonecchia, da ieri, ci sono 26 giocatori ai quali si devono però aggiungere gli infortunati Sandro e Callegari, che non fanno parte della comitiva, e Rolon, in attesa che il suo trasferimento dal Malaga venga definito. Se poi si sommano i tre imminenti acquisti il totale dei ragazzi a disposizione di Ballardini sali a quota 32. Il che significa che almeno cinque o sei di questi dovranno per forza di cose cambiare aria.



CHI VA - Chi verrà tagliato sicuramente sarà un portiere e se Marchetti e Radu non si toccano la scelta non può che ricadere su uno tra Vodisek e Russo, con lo sloveno indiziato di essere girato in prestito e il giovane calabrese chiamato a far esperienza tra i grandi vestendo il ruolo di ventitreesimo.

In difesa l'arrivo di Lisandro darebbe il via libera a Romero, anch'egli destinato a salutare il Grifone temporaneamente, così come potrebbe capitare ad Omeonga in caso di approdo di Bertolacci. Chi difficilmente resterà è Diego Laxalt, richiesto a gran voce dai club di mezza Europa. Una sua probabile partenza imporrebbe però un adeguato rimpiazzo, essendo al momento il solo Criscito l'unico in grado di giocare sulla sinistra nonostante il positivo esperimento estivo di dirottare lungo quella corsia Lazovic.

A quel punto resterebbero altri due o tre posti da liberare e il reparto in cui individuarli non può che essere l'attacco. Qui a partire in prestito potrebbero essere due tra i giovani neoacquisti Dalmonte, Kouamè e Spinelli. Ma attenzione anche a Gianluca Lapadula. L'esborso importante fatto dal Genoa su Favilli e le buone indicazioni arrivate da Piatek lasciano intendere che possa essere formato da loro due il tandem titolare là davanti, con Pandev e Medeiros come prime alternative. Uno scenario che aprirebbe la via della cessione per l'italoperuviano e consegnerebbe a Ballardini una rosa dai contorni decisamente più delineati.