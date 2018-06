L'acquisto di punta della sessione estiva del mercato 2018/2019 del Genoa rischia di essere un giocatore che il campo non lo vedrà mai, almeno con la prima squadra.



FAVORI - In realtà gli acquisti sono due, visto che il pacco regalo confezionato da Enrico Preziosi al suo nuovo amico Suning prevede che per la modica cifra di 14 milioni di euro e i cartellini dei due più promettenti ragazzi del vivaio rossoblù, Serpe e Salcedo, in Liguria sbarchino due quasi semi-sconosciuti, almeno finora, come il portiere dell'Under 21 rumena Ionut Radu e il difensore della Primavera nerazzurra Federico Valietti. Tralasciando l'aspetto etico di un'operazione fatta sulla pelle di quattro adolescenti, ciò che lascia perplessi sono soprattutto le cifre assurde spese dal Genoa (non il Psg) per due ragazzi che per quanto siano di belle speranze la Serie A finora l'hanno vista soltanto in televisione.



CONSEGUENZE - Una vicenda per certi versi incomprensibile ma che lascia ancora più sorpresi se si considera che in teoria ogni squadra del calcio attuale dovrebbe fare i conti con il cosiddetto fair play finanziario tanto caro all'UEFA. Com'è possibile che un'operazione simile, evidentemente nata e costruita per aggirare i regolamenti facendo un favore all'Inter nella speranza di venire prima o poi ricambiati, passi inosservata dalle parti di Nyon? Le cose sono due: o davvero si crede che quelli dell'UEFA abbiano l'anello al naso e si conta di farla franca oppure si sta correndo un rischio davvero molto grosso per due società che già in passato hanno avuto a che fare con il rigore economico del massimo ente calcistico continentale.



Comunque la si guardi questa è e rimane una brutta pagina di calcio che rischia di avere conseguenze gravi per tutti i protagonisti della storia. In primis per quei due ragazzi che dovranno fare i conti con una quotazione oggettivamente fuori mercato per quanto espresso finora.