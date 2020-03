Terminato il folle e incerto balletto circa giorno e avversario del prossimo incontro del Genoa, ora il Grifone può finalmente concentrarsi su di esso.



La trasferta di San Siro, seppur addolcita dalla mancanza totale di pubblico, resta una tappa tortuosa nel cammino dei rossoblù verso la salvezza. Ma proprio le porte chiuse, per quanto soluzione sgradevole a chiunque ami lo sport, può rappresentare un'arma in più per gli uomini di mister Nicola. Affrontare un Milan, peraltro già alle prese con diversi problemi, senza il supporto dei suoi sostenitori è un'occasione più unica che rara che i rossoblù dovranno essere bravi a sfruttare a proprio favore. Anche perché espugnare la tana del Diavolo, o quantomeno uscirne con almeno un punto in saccoccia, sarebbe oro colato non solo per la classifica ma anche per il morale di Criscito e compagni.



La sconfitta di due settimane fa contro la Lazio non sembra aver lasciato strascichi nel morale della truppa genoana ma replicarla contro il Milan potrebbe avere effetti opposti, trasformando i successivi impegni con Parma e Brescia in appuntamenti da non fallire. D'altronde se c'è un momento favorevole per tentare il sempre difficile colpaccio al Meazza appare proprio questo. E non solo per il fattore porte chiuse. L'ultima settimana è stata piuttosto travagliata per il club rossonero, che non vive certo il suo momento migliore. Sarebbe un peccato non riuscire ad approfittarne...