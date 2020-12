Beffa? Ingiustizia? Malasorte? Macché,Non tanto per gli equilibri di una classifica che era e rimane pietosa, quanto perché raccolto dopo aver seminato poco o nulla da parte dei rossoblù.Ovviamente quando si viene raggiunti al 98' di gioco il rammarico non può che essere enorme. Soprattutto se appena una manciata di minuti prima hai fallito una clamorosa occasione per chiudere la contesa. EppureLa sfida tra grandi malate del nostro calcio ha infatti detto che mentre la Fiorentina sembra, seppur molto faticosamente, aver intrapreso la via della guarigione, il Grifone appare ancora in uno stato di salute assolutamente precario. Aldilà del lampo di Pjaca, arrivato ad un soffio dall'ultimo giro d'orologio, e dell'orrore sotto rete di Destro qualche istante più tardi, i rossoblù in Toscana hanno fatto la figura dell'inoffensivo spalling-partner restato in piedi solo per via all'eccessiva grazia di un avversario poco lucido e di un Var smisuratamente magnanimo.Pur con tutti i limiti del caso la formazione di Prandelli ha lanciato qualche timido segnale di ripresa. Cosa che viceversa il Genoa non ha ancora dimostrato di essere in grado di fare. Al cospetto di un rivale sceso in campo con il suo stesso umore depresso, il Grifone anziché tentare di approfittare dell'occasione ha badato esclusivamente a far trascorrere il più velocemente possibile la lancetta dei minuti tenendosi stretto il puntino. Unache, risultato alla mano, alla fine può considerarsi, visto che per quanto ammirato sul prato di FirenzeIl problema è che non tutte le domeniche, o lunedì, o sabato o in qualsiasi altro giorno si giochi, ti va così di lusso e che. Se la formula per farlo sia quella di affidarsi ad un altro allenatore o continuare a persistere con Maran io onestamente non sono in grado di dirlo. Se così fosse non sarei qui a commentare l'ennesima partitaccia di una squadra che con il calcio non ha più da tempo nulla a che fare e che anche quando viene raggiunta all'ottavo minuto di recupero può permettersi il lusso di recriminare.