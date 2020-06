Se c’è una cosa che il calcio post-covid ci sta insegnando è che. Le prime partite giocate a spalti deserti stanno di fatto annullando i benefici solitamente apportati dal calore della tifoseria. Le statistiche parlano chiaro: senza pubblico il vantaggio di giocare in casa appare ormai solo un lontano ricordo e i segni 2 aumentano esponenzialmente.Un dato che farà sorridere gli scommettitori ma non ilben sette partite interne. Numero che sale di un’unità se sommato con la trasferta solo teorica del derby da disputarsi in casa della Sampdoria., nel momento cruciale della stagione, potrebbe quindi non essere poi un vantaggio così grande come lo sarebbe stato in condizioni normali.Eppure se il fattore campo, o per meglio dire il fattore-tifo, verrà meno,In un momento di sforzo agonistico senza precedenti, con un terzo di campionato da giocarsi nell’arco di poco più di un mese, la truppa di Davide Nicola dovrà affrontare soltanto quattro trasferte. E oltretutto, se si esclude quella di Udine, tre di queste saranno piuttosto rapide. I viaggi verso Brescia, Torino (sponda granata) e Reggio Emilia, dimora del Sassuolo, appaiono tutti tragitti copribili nell’arco di poche ore. Il che significa che, dopo il triplice fischio, i rossoblù potranno fare immediatamente rientro nelle proprie case, recuperando al meglio le energie spese e ripresentarsi al ‘Signorini’ il giorno dopo in condizioni fisiche e mentali certamente più favorevoli.Può apparire una cosa da poco ma nella realtà dei fatti non lo è. Qualsiasi atleta vi dirà cheE con un’altra gara in programma dopo tre giorni, ogni ora sottratta al riposo rischia di diventare irrecuperabile.Pur non potendo contare sull’insostituibile spinta derivante dal suo dodicesimo uomo, il calendario regalerà comunque al Genoa una grande opportunità.Specialmente se si considera che non tutte le sue dirette avversarie avranno un trattamento altrettanto speciale. Il Lecce, ad esempio, affronterà ben sei trasferte e, a parte quella comunque geograficamente impegnativa di Cagliari, tutte al nord. Ancora peggio andrà ai cugini, attesi da appena cinque gare interne su tredici (i blucerchiati devono ancora recuperare la sfida con l'Inter).Insomma, seppur deserto il Tempio di Marassi potrà ancora una volta risultare un fattore determinante per stabilire il destino del Grifone.