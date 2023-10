Di riffa o di raffa. E la decisione presa dalla tecnologia, giusta o sbagliata che sia, va sempre a danno del Grifone.Se due settimane fa era stato la Var a non annullare la rete di Pulisic, nonostante l'evidente fallo di mano commesso dall'attaccante del Milan, ieri la stessa video assistenza è intervenuta per sconfessare la decisione del direttore di gara e convalidare il gol dell'atalantino Lookman. Facendo in questo modo l'esatto opposto di quanto avvenuto contro i rossoneri. Soprattutto per l'uso che si è fatto delle immagini.sono chiare e semplici e stabiliscono che,. Motivo che spinse alla convalida del gol di Pulisic, poiché la Var non riuscì a dimostrare che direttore di gara si fosse sbagliato. Peccato che ieri sia caduto esattamente il contrario. Ossia che l'arbitro davanti al monitor, pur non riuscendo ad individuare un chiaro errore da parte del signor Mariani, che aveva subito annullato la rete di Lookman poiché viziata, anche in questo caso, da un tocco di mano, ha provveduto a modificare tale decisione.. E per ironia della sorte sempre a danno del Genoa.Pensare alla malafede è comprensibile e forse anche comodo. Ma se si vuole dare una spiegazione più aderente alla realtà probabilmente bisogna cercarne una più semplice e meno complottistica.. La sensazione che si ha nel vedere l'operato degli arbitri in campo e di quelli attorno al video e che siano prima di tutto loro a non saper come utilizzare la tecnologia. Nessuna malafede, soltanto incompetenza e confusione. E francamente si fa fatica a stabilire se sia meglio così....