Fra i tanti nomi accostati alla mediana del Genoa in questi ultimi giorni figurano anche quelli di due vecchie volpi del nostro campionato: Borja Valero e Lucas Biglia.



Lo spagnolo dell'Inter e l'argentino del Milan rappresenterebbero, in maniera alternativa l'uno all'altro, una soluzione di classe ed esperienza in grado di risolvere gli atavici problemi del grifone in cabina di regia. Il fatto che poi entrambi, al di là dei costi dei rispettivi ingaggi tutt'altro che modesti, possano arrivare a cifre tutto sommato basse sembra essere un ulteriore buon motivo per scommettere su di loro.



Ma siamo sicuri che il Calvo o il Biondo sarebbero davvero le scelte giuste per le esigenze rossoblù? Entrambi portano nei propri bagagli tecnici un'indiscutibile scorta di classe ed esperienza. Eppure le ultime stagioni di ambedue sembrano dimostrare come entrambi abbiano intrapreso ormai da tempo il lungo e ripido viale che conduce verso il tramonto agonistico. Il rischio di mettersi in casa un costoso soprammobile venuto a svernare in riviera è molto alto. E non credo che il Genoa possa permetterselo.



Tanto vale allora provare a scommettere su qualcuno di più fresco e funzionale, magari dal cartellino più costoso ma dall'ingaggio certamente meno importante. Probabilmente ci saranno meno titoloni sui giornali ma forse si conquisteranno più punti sul campo. Che poi è ciò che realmente conta.