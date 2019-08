Non è una vittoria ma è come se lo fosse. Un Genoa coraggioso e sorprendente inaugura la stagione con un risultato di grande spessore. Non soltanto per il punto raccolto in uno stadio tradizionalmente avaro per i colori rossoblù. Ma piuttosto per una prestazione di enorme personalità che lascia ben sperare per il futuro di un campionato che ci sia auspica possa regalare meno patemi rispetto agli ultimi.



Il giudizio sulla squadra di Aurelio Andreazzoli dopo la prima uscita stagionale non può, ovviamente, che essere positivo. E lo sarebbe anche nel caso il punteggio non avesse alla fine sorriso al Grifone. Prestazioni come quella di ieri sera valgono ben più dei punti pur pesanti che portano alla classifica. Soprattutto all'inizio dell'anno.



Pur con diverse cose ancora da registrare, soprattutto in una retroguardia parsa troppo spesso un difficoltà di fronte agli affondi delle frecce giallorosse, i segnali per essere ottimisti sono davvero tanti. La mano di Mastro Aurelio sulla nuova creatura rossoblù comincia ad intravedersi. Magari non sotto l'aspetto del gioco e del resto sarebbe anche un po' troppo presuntuoso pretenderlo già ora per di più contro un avversario importante come la Roma. m Ma di sicuro la si rintraccia dal punto di vista della personalità, dote troppo spesso mancata fino a qualche mese fa, quando alla prima difficoltà il Grifone andava in crisi dimostrandosi incapace di reagire. Ieri invece è accaduto l'estremo opposto. Il Genoa non solo ha saputo riprendersi dopo un avvio shock che pareva il preludio ad un monologo romanista ma l'ha fatto per ben tre volte. Un carattere d'acciaio, a lungo apparso una chimera a queste latitudini



Aspetti forse ben più significativi di tanti risvolti tattici. Che fanno sembrare questo pareggio bello e importante quanto una vittoria.