E’ possibile abbassare età media e monte ingaggi della propria rosa e al tempo stesso rafforzarla? Se farete questa domanda alla quasi totalità dei dirigenti dei club italiani la risposta quasi certamente sarebbe negativa. In un calcio come il nostro dove, salvo rare eccezioni, l’abitudine a garantire stipendi faraonici a stelle ormai sul viale del tramonto è sempre più accentuata,Nella sessione di mercato appena conclusa. Meno giocatori ma anche e soprattutto meno costo del lavoro. Un'inversione di rotta totale rispetto alla gestione precedente ma anche al confronto con il pensiero prevalente in Italia. Merito congiunto di una campagna acquisti e cessioni che si è mossa su due binari paralleli che hanno però condotto al medesimo traguardo. Se da un lato, in grado di far sognare un ritorno immediato in quella Serie A appena persa, dall’altrosul bilancio societario con emolumenti fuori portata, ingiustificati dal loro rendimento. La somma che ne deriva è la sensazione che malgrado tutto con la rosa attuale probabilmente i rossoblù farebbero una discreta figura anche al piano superiore.Che non è 10 soltanto perché la perfezione semplicemente non appartiene alla dimensione umana. Un giudizio basato esclusivamente sull’ideologia che ha mosso la dirigenza rossoblù. Sugli effetti concreti che essa produrrà nessuno può ovviamente prevedere nulla. A dare il vero significato alla campagna acquisti-cessioni ci penserà come sempre l’unico giudice inappuntabile: il campo.Per il bene non soltanto del Grifone ma di tutto il pallone nostrano.