. Mai come in questo momento ci si rende conto di quanto George Orwell avesse ragione.In uno dei suoi capolavori più celebri e fortunati, lo scrittore inglese spiegava come seppur formalmente valide per tutti le regole non vengano in realtà applicate in maniera uniforme. C'è chi le subisce e ne usufruisce. Succedeva nella Fattoria degli Animali, allegoria del sistema staliniano obiettivo della critica dell'autore. Succede regolarmente nel mondo attuale. E il calcio, ahinoi, non fa eccezione.che tutto vede e tutto sa, altra reminiscenza lasciataci da Orwell,infischiandosene delle regole. Invocata e applicata come il giustiziere supremo in grado di eliminare qualsiasi errore umano, la Var sta diventando l'esatto contrario. Tanto che, paradossalmente,. Basta un'angolatura non perfetta, un riverbero infelice o un movimento ambiguo per giustificare l'intervento o meno dello strumento che dovrebbe azzerare ogni discussione.Capita così che venga convalidato un gol viziato da un fallo di mano che tutti i 33mila presenti sabato sera a Marassi hanno visto. Tutti meno uno, che diventano tre se si comprendono i due colleghi seduti davanti allo schermo di Lissone. In barba a. Come ha giustamente sottolineato il presidente Zangrillo, in questo gioco si sta facendo di tutto per impedire a Davide di battere Golia. È così da tempo ed è così per tanti. E nessuno si illuda si relegare la questione a un singolo episodio.Lo si fa flettendo il regolamento, dentro e fuori dal campo, a proprio piacimento. Ciò che vale per me non vale per te.A questo punto la soluzione è semplice:Lasciate che i Genoa, i Torino, i Bologna i Frosinone, i Lecce di turno giochino un altro campionato, evitandovi anche il fastidio di doverle affrontare per poi giustificare le eventuali malefatte e raccontarci che la legge è uguale per tutti.