Quarta tappa del nostro viaggio alla scoperta del Genoa che verrà. O quantomeno del tentativo di capire quali saranno le intenzioni e le mosse che animeranno la dirigenza rossoblù sul mercato in vista della prossima stagione.



GLI ADDII - E se c’è un reparto che merita il condizionale più di altri è senza dubbio quello delle corsie laterali. In questa zona del campo sempre più strategica il Grifone che vedremo sarà privo di due delle ali che l’hanno fatto volare nell’ultimo campionato. Sia Davide Zappacosta che Luca Pellegrini hanno infatti terminato il proprio periodo di prestito in Liguria, tornando rispettivamente al Chelsea e alla Juventus. Se il primo è stato fondamentale e a tratti devastante nel girone di ritorno dopo un inizio di stagione condizionato dagli infortuni, il secondo era stato viceversa una delle poche note positive della fallimentare gestione Maran, tanto da meritarsi in autunno la convocazione e il debutto assoluto nella Nazionale di Roberto Mancini. Purtroppo per lui l’avventura in rossoblù non è però proseguita altrettanto bene, a causa dei continui guai fisici che l’hanno tormentato negli ultimi mesi. Entrambi lasciano comunque un ottimo ricordo nella mente di chi ha il Grifone tatuato sul cuore. E siccome riportare a Pegli anche solo uno dei due appare poco meno di un'utopia, non resta che cercare sostituiti in grado di non farli rimpiangere troppo.



REDUCI - Un compito ingrato che chi è restato non pare al momento in grado di adempiere in pieno. Con la loro partenza la batteria dei laterali rossoblù può al momento contare solo solo su due esterni veri e propri: Lennart Czyborra e Paolo Ghiglione. Sia il tedesco riscattatto dall'Atalanta che il ragazzo cresciuto nel vivaio rossoblù però non sembrano al momento dare le opportune garanzie per far dimenticare chi non c’è più. Senza considerare che Ghiglione non è neppure certo della permanenza, viste le tante voci che girano attorno al suo futuro. Rimpolpare le fasce è inoltre una necessità non soltanto numerica ma anche tecnica. Eppure i profili che finora sono stati sondati dal Grifone paiono soddisfare soltanto la prima di queste due caratteristiche.



CANDIDATI - Il nome più caldo a tal proposito è senza dubbio quello di Gianluca Frabotta. Il giovane juventino in caso di sbarco a Pegli si passerebbe un’ideale e simbolico testimone con Pellegrini, percorrendo il tragitto inverso rispetto al collega di reparto. Ma la trattativa, malgrado gli ottimi rapporti in essere tra rossoblù e bianconeri, al momento fatica a decollare. Altro profilo piuttosto gettonato, anche se decisamente raffreddatosi negli ultimi tempi, è Andrea Conti del Milan, giocatore potenzialmente interessante la cui gracilità ne ha però frenato bruscamente un’ascesa che qualche anno fa sembrava vertiginosa. Altri nomi sparsi nel mare magnum del mercato genoano sono stati o continuano ad essere quelli di Stefano Sabelli, svincolatosi dall’Empoli, Leonardo Sernicola del Sassuolo e Riccardo Gagliolo del Parma. Buoni interpreti del ruolo ma difficilmente in grado di scaldare i cuori dei tifosi rossoblù i cui occhi sono ancora pieni delle sgommate sulle fasce di Pellegrini e Zappacosta.