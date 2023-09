Dare i voti al mercato è una pratica che non mi è mai piaciuta. Primo perché la ritengo una cosa inutile e del tutto fine a se stessa; secondo perché a dare un vero giudizio, l'unico che in fondo conta realmente, ci penserà come sempre il campo. Siccome però la professione ci impone di farlo, non possiamo certo esimerci dall'esprimere un parere sulla sessione di trattative appena andata in archivio. E dovendolo per semplicità di sintesi riassumerlo in un voto quello che do al Genoa èRaramente (almeno in tempi più o meno recenti) si era visto infatti un mercato così positivo e sensato nel club più antico d'Italia. Un mercato che ha visto arrivare in rossoblù diversi colpi da novanta, primo fra tutti il centravanti della nazionale italianaprelevato dal Boca Juniors per la non indifferente cifra di 15 milioni di euro. Colui che tutti volevano ma che nessuno è riuscire a prendere. Genoa a parte. Il primo impatto del Chapita (o del Tigre, come lui preferisce) è stato devastante: tre partite, tre gol.. A tenergli compagnia sull'ipotetico podio degli acquisti più importanti salgonogiunti rispettivamente da Milan e Olympique Marsiglia per fare decollare le ali del Grifone. Ottimi anche gli arrivi a centrocampo dell'ex sampdoriano, del turco, arrivato l'altroieri dal Galatasaray, e del cavallo di ritorno. Completano il lotto dei volti nuovi lo svincolato spagnolo, il giovane difensore belga cresciuto nel vivaio della Juventuse i due portieriInnesti d'esperienza ma al tempo stesso quasi sempre anche di prospettiva.Se in entrata si è lavorato bene, ancor meglio probabilmente si è fatto in uscita.. A parte le palpitazioni suscitate dagli addii degli ex capitani, giunti per motivi diversi a fine corsa, almeno in rossoblù, l'unica cessione rumorosa è stata quella del 19enne, da molti malvista più per motivi sentimentali che tattici. D'altronde rinunciare a 10 milioni di euro per un ragazzo sicuramente promettente ma che fin qui ha disputato appena una manciata di minuti in Serie B sarebbe stato una follia. Specie in un calcio dove denari ne girano sempre meno. I veri capolavori sono stati compiuti però nell'opera di sfoltimento di una rosa come da tradizione extralarge. A parte un paio di elementi (che comunque potrebbero accasarsi nei prossimi giorni in qualche campionato il cui mercato è ancora aperto). Alcuni anche riuscendo a monetizzare. E non è una cosa da poco.Il mercato del Grifone è stato dunque importante e per certi versi inaspettato, segno tangibile delle reali ambizioni di una proprietà intenzionata a mantenere le promesse fatte in passato.. Primo fra tutti unNon aver fornito alternative a un ragazzo che, per quanto abbia iniziato alla grande, è pur sempre alla sua prima esperienza in Europa e che da gennaio a oggi non mai riposato rischia di essere un pericolo mal calcolato. Non resta che pregare la Madonna della Guardia e fare una bella scorta di aspirine e sciarpe in vista dell'inverno. Le buone abitudini con cui la 777 ha viziato i tifosi lasciavano poi intendere che anche. Il classico trascinatore in grado di prendere per mano i compagni meno esperti e scortarli nei mari tempestosi della Serie A. Un obiettivo effettivamente seguito ma non concretizzatosi. E' pur vero che il rischio di portare a Pegli ingombranti figurine era molto alto e forse si è prudentemente preferito non correrlo.Anche senza queste cesellature la sessione estiva del Genoa resta come detto una delle più rilevanti di sempre.. Ora toccherà a mister Gilardino confermare questa sensazione. E al campo, come sempre, dare il suo inappellabile giudizio.